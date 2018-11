Blumberg Trauungen künftig, ohne dass der Schweiß rinnt

Unstrittig sind 400 000 Euro für die Feuerwehr und ihr neues Fahrzeug der Abteilung Blumberg (HLF 20) und 393 000 Euro für das Feuerwehrhaus Achdorf. Ausführlich diskutiert wurde über 7500 Euro für Laptops und Drucker für die Abteilungskommandanten. Viele Kameraden benutzten ihren privaten Laptops, berichtete Kommandant Stefan Band, mit der neuen Software könnten sie zum Beispiel gleich ihre Einsatzberichte schreiben. Der Landesfeuerwehrverband und der Gemeindetag hätten im Herbst 2017 Eckdaten für die Entgeltserhöhung für die Abteilungskommandanten festgelegt, informierte der Kämmerer, danach müsste man den D-Mark-Betrag der Blumberger Satzung von 1992 nun in Euro bezahlen. Bürgermeister Keller, auch DRK-Ortsvorsitzender, betonte, im DRK würden sie Laptops anschaffen, damit keine personenbezogenen DRK-Daten auf Privatlaptops gespeichert würden. Ein Antrag Kellers, die Drucker zu streichen und 6000 Euro für Laptops zu lassen, wurde mehrheitlich angenommen.

Grunderwerb in Blumberg ist für rund 2,48 Millionen Euro geplant; Grunderwerb in Riedböhringen für ein Gewerbegebiet 365 000 Euro; für ein Gewerbegebiet an der B 27 880 000 Euro; für den Schulcampus, hier Planung und Neubau, 500 000 Euro; für die Erweiterung der Kindertagesstätte Stadtzwerge 450 000 Euro; für die Stadtsanierung sind 400 000 Euro eingestellt. Für eine Raue Rampe am Wutachwehr in Achdorf werden 330 000 Euro veranschlagt; die Erschließung Hochgärten in Kommingen schlägt mit 250 000 Euro zu Buche, der Neubau des Gemeinschaftshauses in Achdorf 241 000 Euro. Die Sanierung des Planschbeckens im Panoramabad soll 200 000 Euro kosten; die Sanierung der Mehrzweckhalle in Riedöschingen steht mit 100 000 Euro an, die Sanierung und Neugestaltung des Sportzentrums mit 50 000 Euro, die Turnhalle der katholischen Kindertagesstätte St. Josef mit 70 000 Euro; die Wutachbrücke Achdorf mit 80 000 Euro; die Erschließung des Baugebiets Riedböhringen mit 60 000 Euro; ein Pritschenfahrzeug, für den Bauhof mit 40 000 Euro und für Geschwindigkeitsmesstafeln sind 19 500 Euro eingestellt. Der Grunderwerb in Hondingen für ein Neubaugebiet sei bereits abgeschlossen, sagte Kämmerer Jügen Fischer.