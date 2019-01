Blumberg Tiermaskentreffen mit Übernachtung

Am Sonntag, 10. Februar stehen die Narrentage auf der Insel Reichenau und am Sonntag, 17. Februar, das Kleggau-Narrentreffen in Lauchringen auf dem Programm. Den Umzug der Narrengesellschaft Bodensprenger besuchen die Eggäsli am Sonntag, 24. Februar.

Am Schmutzigen Donnerstag werden morgens die Grundschüler befreit und der Ortsvorsteher wird über die närrischen Tage abgesetzt. Der Narrenbaum wird anschließend um 14.33 Uhr gestellt und anschließend bewirtet der Narrenverein im Vereinsheim. Um 19.11 Uhr startet der Hemdglonkerumzug an der Buchberghalle und anschließend ist der Hemdglonkerball in der Buchberghalle. Der Programmabend der örtlichen Vereine beginnt am Samstag, 2. März, um 20.11 Uhr in der Buchberghalle. Zur Unterhaltung spielt der Alleinunterhalter und DJ James. Mit dem Kesselfleischessen der Feuerwehr im Spritzenhaus um 10.30 Uhr startet das Programm am Rosenmontag. Der Rosenmontagsumzug mit den örtlichen Vereinen beginnt um 14.11 Uhr und um 20.11 Uhr startet der Männertanzwettbewerb. Der Narrenbaum wird am Dienstag, 5. März, um 13.33 Uhr gefällt und anschließend ist der Kindernachmittag in der Buchberghalle. Die Beerdigung der Fastnacht ist anschließend um 19.11 Uhr. Am Alten Fasnetsunntig, 10. März, beginnen die Eggäsli um 14 Uhr mit dem Aufschichten des Fasnetfunkens und um 18.30 Uhr wird der Fasnetfunken auf dem Bielwasen angezündet. Der Abschluss bildet das Scheibenschlagen.