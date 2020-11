Blumberg Seniorin lässt sich nicht überlisten

Blumberg/Hüfingen (blu). Die Polizei warnt erneut vor Betrügern, die sich am Telefon als "Polizeibeamte" ausgeben in der Absicht, den angerufenen Senioren in der Region zu schaden. In zwei Fällen in Blumberg und Hüfingen haben sich erneut Betrüger als "Falsche Polizeibeamte" am Telefon ausgegeben, teilt die Polizei mit.