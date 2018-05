Schöne Oldtimer-Flugzeuge gibt es derzeit in Blumberg im Rahmen des Oldtimer Segelflug Pfingstlagers zu bewundern. Im Bild Pilot Walter Schmid in seinem Oldtimer aus dem Jahr 1961. Auf dem Flugplatz ging es locker und ungezwungen zu. Das Segelfliegen steht an diesen Tagen nicht im Zeichen der Wettkämpfe, sonder des Beisammenseins und des Austausches unter Kameraden. Es soll Spaß machen, lautet die Devise. Foto: Baltzer