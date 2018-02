Triberg Ein Saisonhöhepunkt mit 688 Aktiven

Bereits am Sonntag, 25. Februar, beginnt für die Schüler aus ganz Deutschland die Reise in den Schwarzwald. Im ganzen Umkreis von Schonach sind die Akteure in Pensionen, Hotels oder Jugendherbergen untergebracht. Ab Montag geht es dann sportlich rund: Sie ersten Trainingsläufe und Sprünge stehen an. Am Dienstag und Mittwoch folgen die Wettkampfläufe.

Die Skispringer beweisen sich an der K20-Jugendschanze in Schönwald. Für die Organisation und Auswertung ist der Skiclub Schönwald rund um den ehemaligen Bürgermeister und SC-Vorsitzenden Hans-Georg Schmidt zuständig. Dieses Jahr stellt das Skiteam Schonach-Rohrhardsberg wieder Starter beim Skispringen im Regionalteam Schwarzwald. Marlon Dengler, Christopher Stommer und Jannik Dieterle stellen zusammen die Delegation Schwarzwald mit Timo Tritschler (SC Hinterzarten), Kajetan Maier und Nico Ketterer (beide SZ Breitnau) und springen gegen elf weitere Regionalteams. Mit dabei sind unter anderem auch Teams aus Schwaben, Bayern, Thüringen, NRW, Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Skisprung-Exote Brandenburg.

Die alpinen Rennläufer starten aller Voraussicht nach auf dem Feldberg. Bei genügend Schnee werden die Läufe in Urach und am Skilift Winterberg in Schonach ausgetragen. Die 80 alpinen Schüler kämpfen in den Disziplinen Vielseitigkeitslauf und Parallelslalom um die vorderen Ränge. Für die Organisation der Läufe ist Helmut Bähr verantwortlich. Mit seinem Know-How als Vizepräsident des Skiverbands Schwarzwald und der Unterstützung des Skiclubs Urach kann die aufwändige Streckenpräparierung und Durchführung der Läufe gemeistert werden.

Mit einem Teilnehmerfeld von 541 Langläufern ist im Weltcup-Skistadion Wittenbach mit Abstand am meisten los. Deshalb ist der Organisator der Skilanglaufwettbewerbe, SC Schonach, auf die Mithilfe der 9b der Realschule Triberg angewiesen. Denn dort stehen die Wettkämpfe nicht nur in den olympischen Sternen, sondern auch in den paralympischen. 37 Sehbehinderte und 30 geistig Behinderte haben sich für das paralympische Winterfinale in Schonach qualifiziert. Auch hier sind Sportler des Skiteams Schonach-Rohrhardsberg eingespannt: Natalie und Katja Fischer sind Begleitläufer für die sehbehinderten Sportler.

Neben den sportlichen Höhepunkten gibt es für die Kids auch ein würdiges Rahmenprogramm. Mit der Eröffnungsfeier, gestaltet von der Dom Clemente Schule, am Montag um 19 Uhr werden die Teilnehmer feierlich begrüßt. Durch "Mitmach-Aktionen", Ausstellungen, Freizeitangeboten sowie der Après-Ski-Party vor der Dom Clemente Schule wird es den Schülern definitiv nicht langweilig. Die Abschlussveranstaltung mit der Siegerehrung rundet das Winterfinale für "Jugend trainiert für Olympia und Paralympics" ab. Der eine oder andere wird sicherlich den Weg zu den Olympischen Spielen der Großen schaffen.

n Montag, 26. Februar, ab 12.30 Uhr Ski Alpin Vielseitigkeitsläufe

n Dienstag, 27. Februar, ab 9 Uhr Langlauf Techniksprint JTFO/JTFP; ab 10 Uhr Ski Alpin Teamwettbewerb; ab 14 Uhr Skispringen

n Mittwoch, 28. Februar, ab 9.30 Uhr Langlauf Staffeln JTFO/JTFP, ab 10 Uhr Skispringen