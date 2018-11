Die Landfrauen Riedböhringen bereichern die Dorfgemeinschaft, dies zeigte sich erneut beim Seniorennachmittag. Da die Organisatorinnen des Altenwerks erkrankt sind, übernahmen die Landfrauen kurzfristig die Bewirtung. Für die Vorsitzende der Landfrauen Roswitha Fehrenbach (links, stehend) war das eine Selbstverständlichkeit, dass in so einem Fall geholfen wird. Unterstützt wurde sie von Yvonne Fricker (Mitte), Margret Rieber (rechts) und Renate Zolg. Für Unterhaltung sorgte Karl Fricker (rechts am linken Tisch). Er zeigte Filme über Riedböhringen aus der Vogelperspektive, einmal das Dorf mit Umland in Raureif verpackt und ein Film von der Narrenmesse 1992, bei dem dann kräftig gerätselt, gelacht und diskutiert wurde. Foto: Greif