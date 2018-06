Blumberg Ordinariat streicht Gebäudeflächen

Blumberg-Riedöschingen (cow/blu). Nachdem das erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg nach der ersten Pfarrgemeinderatswahl für die Seelsorgeeinheit Blumberg, die im April 2015 stattfand, festgestellt hatte, dass die Seelsorgeeinheit rund 6000 Quadratmeter Gebäudefläche hat, ihr nach der Katholikenzahl von 4800 Seelen aber nur ein Bedarf von rund 2000 Quadratmetern zustehe, begannen die Überlegungen.

Klar war relativ schnell, dass die Pfarrhäuser in Fützen und Kommingen sowie das "Haus der Begegnung" in Blumberg verkauft werden. Erhalten wollte man aber auf jeden Fall das Pfarrhaus Riedöschingen, in dem derzeit Flüchtlinge wohnen. Die Idee war, das historische Gebäude im Dorfzentrum wenn möglich mit der politischen Gemeinde und den örtlichen Vereinen gemeinsam zu nutzen.

In der Seelsorgeeinheit läuft nun derzeit gleichzeitig das Erstellen einer Pastoralkonzeption und die Erstellen einer pastoralen Gebäudekonzeption, die sich nach den Vorhaben der Pastoralkonzeption richtet, sagte Pfarrer Karlheinz Brandl. Sie warteten nun auf die Zustimmung des erzbischöflichen Bauamts. Bis Ende des Jahres möchte Pfarrer Brandl als Leiter der Seelsorgeeinheit auf jeden Fall, dass die beiden Konzeptionen stehen.