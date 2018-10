Blumberg. Nächster Monatstreff der Landfrauen Fützen ist am Montag, 5. November, um 14 Uhr im Vereinsheim. Am Donnerstag, 25. Oktober, werden ab 14 Uhr Gestecke für Allerheiligen hergestellt. Die Adventsfeier ist am Samstag, 8. Dezember, ab 15.30 Uhr im Vereinsheim.