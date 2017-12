Ein paar gemütliche Stunden verbrachten die Landfrauen von Achdorf jetzt im Advent bei ihrem "Z'Liechtobed" im Rathaus Achdorf. Bei Glühwein, Punsch und allerlei Leckereien wurden Strümpfe gestrickt, Sterne aus Stroh und Teebeuteln hergestellt, was den Landfrauen wieder einmal zeigte, dass man gemeinsam vieles meistern kann. Auch wurden alte Geschichten vorgelesen, was die Landfrauen an ihre Kindheit erinnerte. Foto: Burger