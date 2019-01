Blumberg Kreiserntedankfest ist der Höhepunkt

Trachtenleiterin Karin Schwenk lobte die gute Zusammenarbeit mit der Trachtengruppe Riedöschingen. Ein besonderes Erlebnis war die Teilnahme am Trachtentag auf der Landesgartenschau in Lahr. Weitere Tänzer sind herzlich willkommen.

Trachtengruppe ist nun angegliedert

Beate und Selina Fetscher sowie Karin Schwenk betreuen in der Kindertrachtengruppe 19 Kinder in zwei Gruppen. Mit der Teilnahme an diversen Trachtenumzügen gelang es den kleinen und großen Trachtenträgern, positive Werbung für ihren Ort zu machen. Ortsvorsteher Horst Fürderer lobte die Landjugend für ihre Agilität.

Vom Kreisvorstand überbrachten Theresa Wolf und Christian Müller Grußworte. Über Veranstaltungen im Bund Badischer Landjugend informierte Christina Martin.

Organisiert wird bereits der nächste Termin: Die Black-Out-Party mit DJ Mike aus den Bergen ist am Mittwoch, 27. Februar.