Blumberg Kirchenkonzert bietet Hörgenuss

Blumberg-Riedböhringen. Im letzten Jahr spontan geplant, lösten die Sänger ihr Versprechen ein, bevor sie am Sonntag zu ihrem Auftritt nach Kloten fuhren. Über siebzig Sängerinnen und Sänger hat der große Chor, der schon an die sechzig Jahre besteht und bot ein sehr anspruchsvolles Programm aus der Fülle der Musikliteratur an. Begleitet wurde der Chor von Rein Boeijen am Klavier und Musikdirektor Henk van der Sanden sagte mit Witz und Charme alle Musikstücke selber an.

Mit "You wakes me up" stimmfüllig interpretiert, begann das Chorkonzert und dann folgte das überzeugende "Halleluja" des Amerikaners Leonhard Cohen. Zum Weinen schön, ließen die klaren Soprane ohne jede Anstrengung zusammen mit den anderen Chorstimmen diesen Welthit zu einem Hörgenuss werden. Im großen Chorsatz erklang danach "Con te partiro" des italienischen Tenors Andrea Bocelli und mit Grizabellas Song "Memory" gab es eine Hommage an das Musical "Cats".

Wenn Adam und Eva sich im Duett unterhalten, ist wohl ganz klar, wer da Wortführer ist – natürlich Eva. Aber etwas hat Adam auch zu sagen und so fanden sich Frauen- und Männerstimmen schließlich doch harmonisch zusammen. Leise, melancholische Töne mischten sich mit einer martialischen Marschmelodie in einem Chorsatz aus "Faust" von Gounod.