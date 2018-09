Blumberg Kinder schicken Spielzeug in Urlaub

Den Vorschlag, im Kindergarten-Alltag für drei Monate auf Spielzeug zu verzichten, machte Tamare Bach.

Sie ist, wenn man so will, der Frischling in dem erfahrenen Erzieherinnen-Team, und hat das Projekt schon einmal in einem Löffinger Kindergarten kennengelernt. Bei ihren Kolleginnen ist sie damit auf offene Ohren gestoßen und Leiterin Annette Schellhammer hat sich auch schlaugemacht.

In der Schweiz sei der spielzeugfreie Kindergarten sogar wissenschaftlich begleitet worden. "Kreativität kommt zum Fließen", sagt sie.

Die Rolle der Erzieherinnen verändert sich. Spielzeugfrei heißt für sie aber nicht gleich arbeitsfrei, sie werden vom Animateur und Anbieter zum Begleiter und Beobachter in der Erziehungsarbeit.

Wenn zum Beispiel ein Kind mit einer Puppe spielen möchte, dann werde es dabei angeleitet, sich aus Stoff und Zeitungspapier selbst eine Puppe zu basteln, so Annette Schellhammer. Kurz gesagt: "Es geht zurück zu den Wurzeln." Wird den Kindern nicht schnell langweilig, so ganz ohne Anleitung? "Nein", sagt Annette Schellhammer.

Sie erinnert sich an die Waldtage. Da seien die Kinder auch ohne Spielzeug ausgekommen und haben mit Moos und Stecken gespielt oder Schnecken, Regenwürmer und Käfer beobachtet – und alle seien zufrieden nach Hause gegangen.

Was Aaron, Felix, Benno, Lena und den übrigen Arche-Noah-Kindern jetzt noch bleibt sind Tische, Stühle, Tücher, Kisten, Schachteln, Klorollen, Seile, Wäscheklammern und ihre große Fantasie. In den nächsten drei Monaten bestimmen sie, was gespielt wird und wer den Ton angibt. Bevor es nach der Kinderkonferenz in das rote beziehungsweise gelbe Zimmer zurückgeht, falten die Kinder die Hände. "Lieber Gott wir danken Dir", tönt es aus 40 Kinderkehlen.

Bei dem Projekt spielzeugfreier Kindergarten geht es darum, das Konsumverhalten bewusst zurückzustellen und dafür Kommunikation und Kreativität zu fördern. Die Idee ist es, die Schutzfaktoren von Kindern zu stärken. So sollen sie lernen, mit Langeweile umzugehen, also ihre Frustrationstoleranz zu erhöhen. Sie sind ohne Spielsachen auf sich selbst gestellt und müssten so in jeder Situation klarkommen. Zudem wird bei vielen Kindern das Selbstbewusstsein gestärkt. All diese Fähigkeiten, sogenannte Lebenskompetenzen, brauchen die Kinder unter anderem, um in der Schule und später in der Berufs- und Erwachsenenwelt bestehen zu können.