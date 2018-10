Blumberg Junge Forscher in Riedöschingen werden belohnt

Für ihre Forschungsprojekte im vorigen Schuljahr überreichte Ute Zimmermann, Trainerin bei der IHK, am Dienstag den beteiligten Lehrerinnen im Beisein aller Schüler und Martina Schroff vom Elternbeirat Plakette, Urkunde und ein Buch.

Die Projekte wurden von Elisabeth Bulitta, Martina Baschnagel und Tina Buche geleitet. Die gemeinnützige Stiftung "Haus der kleinen Forscher" engagiert sich bundesweit für die Bildung von Kindern im Kita- und Grundschulalter in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik. Sie unterstützt mit ihren Angeboten Fach- und Lehrkräfte dabei, Mädchen und Jungen auf ihrer Entdeckungsreise durch den Alltag zu begleiten.

Die Grundschule Ried­öschingen ist die Erste im Bereich Blumberg, die in der zehnjährigen Tätigkeit der Stiftung ein Zertifikat erhält. Die Pädagoginnen werden für ihr wissenschaftliches Tun durch Fortbildungsangebote unterstützt. Ziel ist es, bei den Kindern möglichst die Wurzeln für eine spätere gewerblich technische Ausbildung zu legen. Sie sollen die Versuche selbst machen und Forschungsprotokolle schreiben. Die Projekte orientieren sich eng am Bildungsplan, erklärte Martina Furtwängler, Chefsbereichsleiterin der beruflichen Bildung an der IHK. Das Zertifikat ist zwei Jahre gültig und kann jederzeit erneuert werden. Die Schüler in Riedöschingen beschäftigten sich im vergangenen Jahr mit Nachhaltigkeit. Der Bau einer kleinen Rakete und einfache Experimente bei Essen und Trinken führten sie gewissenhaft durch.