Blumberg Jubel bei Benefizkonzert in Kirche

Blumberg-Kommingen. Ihre St. Johanneskirche wurde vor 60 Jahren erbaut und eingeweiht. Die Freude schlug sich am Sonntagabend im Benefizkonzert mit dem Ensemble "ganz Neu" und dem gemischten Chor "Eintracht" Nordhalden nieder.

Kirchenvorstand Rainer Happle freute sich bei der Begrüßung über die sehr große Nachfrage. "So viele Besucher hatten wir heute beim Festgottesdienst nicht", meinte er. In der Pause zeigte er einige Schwarzweißbilder vom Kirchenbau und der Einweihung. Das Ensemble "ganz Neu" eröffnete das Konzert mit Liedern über die Liebe. Man merkte den beiden Sängern Anita und Karl Heer an, dass sie mit ganzem Herzen dabei waren. Das erste Lied schilderte eine junge Dame in Paris, die einen Galan traf, aber kein Wort französisch sprach. O la la! Nach dem Treffen mit einem Engel trugen sie ein Lied von den Revolverhelden mit dem Titel "Halt Dich an mir fest" vor. Edgar Sauter begleitete einfühlsam mit der Gitarre.

Bei dem Song "Joline" von Dolly Parton verstärke Michael Sauter mit seiner Cachon rhythmisch prägnant das Ensemble. "Das Kompliment" von den Sportfreunden Stiller begeisterte die Zuhörer ebenso, wie "Wir sind zusammen groß" von den "Fanta 4".