Blumberg Gute Nachricht für die Stadtsanierung

Blumberg (blu)Die vor wenigen Tagen bekannt gegebenen 600 000 Euro Landeszuschüsse seien eine Riesenchance die Aufenthaltsqualität im Bereich zwischen der Scheffelschule und der Winklerstraße zu erhöhen. Die CDU-Fraktion habe die Kernstadtsanierung mit einem Antrag ins Rollen gebracht, so Keller, diese Chance wollten sie nun nutzen. Der Bürgermeister wies in diesem Zusammenhang auf die positive Einwohneentwicklung Blumbergs hin. Zum 30. September 2017 habe die Stadt 10 1000 Einwohner gehabt. Im Jahr 2011 sei die Einwohnerzahl im Rahmen der Volkszählung um 300 Einwohner nach unten korrigiert worden, und das Statistische Landesamt haben einen weiteren Rückgang der Bevölkerung vorhergesagt. Umso größer Kellers Freude. Die positive Entwicklung, so Keller, zeige, dass die Stadt mit ihren starken Teilorten eine starke Entwicklung habe. Riedöschingen zum Beispiel sei voriges Jahr um 48 Köpfe gewachsen. Pro Jahr würden 300 bis 400 Menschen wegziehen, aber auch ebenso viele herziehen. Dazu trage sicher auch eine gewisse Begrüßungskultur in der Stadt bei mit einem Neubürger-Frühstück und einem Gutschein für die Geschäfte.