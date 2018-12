Blumberg Grünes Licht für den Schulcampus

Für das wohl größte und umfangreichste Vorhaben in den nächsten Jahren, den Schulcampus am Eichberg, hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr weitere Weichen gestellt.

Die Planungsleistungen des Architekten und der Fachplaner über voraussichtlich 250 000 Euro vergab der Gemeinderat an einen "Sonderausschuss Schulcampus".

Planungsleistungen sollen vergeben werden