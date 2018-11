Blumberg Gotteshaus wird 60 Jahre alt

Blumberg-Kommingen (gs). Man sieht es ihr nicht an, aber die Alt-Katholische Johanneskirche in Kommingen wird in diesem Jahr 60 Jahre alt. Dieses Jubiläum feiert die Kirchengemeinde Kommingen mit Nordhalden und Uttenhofen am Sonntag, 11. November, mit einem besonderen Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Hesse und musikalischer Begleitung.