Blumberg Eine Seelsorgeeinheit auf Wallfahrt

Blumberg/Hondingen. Die Seelsorgeeinheit Blumberg bereitet sich derzeit auf ihre zweite gemeinsame Wallfahrt vor. Und wer mit möchte und vor allem mit speisen möchte, sollte sich so langsam anmelden. Damit die Organisatoren planen können.

Die Gemeinschaft soll wachsen

Die Wallfahrt ist am 16. September und beginnt dort, wo die letztjährige Wallfahrt endete, nämlich in Riedböhringen. In der St. Genesius-Kirche wird um 9 Uhr der Eröffnungsgottesdienst sein. Danach führt der Weg auf den Walliberg zur ersten Station am Kreuz. Durch das Göthental geht es zur zweiten Station beim Feldkreuz kurz vor Hondingen. Die dritte Station ist am Kreuz in der Längestraße. Dieses Kreuz wurde bei der Straßensanierung versetzt und wird nun während der Wallfahrt von Pfarrer Karlheinz Brandl eingeweiht werden.