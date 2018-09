Blumberg Eine Idee wird zu Grabe getragen

Blumbergs Verwaltungsleiter ist sich sicher: Wäre die Bürgerstiftung ein paar Jahre früher auf den Weg gebracht worden, dann wäre aus ihr auch etwas geworden. Auch Stefan Scherer spricht davon, dass ihm die Finanzkrise 2008 und die folgende Wirtschaftskrise die Geld-Akquise erschwert habe.

Die projektierte Bürgerstiftung hatte zum Ziel, sozial schwache oder in Not geratene Blumberger zu unterstützen. Als Adressat von Finanzspritzen waren auch wichtige Vereine wie die Feuerwehr im Gespräch, Kindergärten oder Institutionen, die sich um Heimatpflege und Brauchtum oder um Gesundheitsvorsorge kümmern.

Bürgermeister Markus Keller kündigt auf Nachfrage an, in einigen Jahren – "wenn die Rahmenbedingungen besser sind" – erneut den Versuch zu unternehmen, eine Bürgerstiftung aus der Taufe zu heben. Möglicherweise führe der Weg, den Bad Dürrheim eingeschlagen habe, zum Erfolg. Dort sei zunächst ein auf mehreren Füßen stehender Förderverein gegründet worden, der dann in eine Bürgerstiftung überführt wurde.

In ihrem Brief nun an die bisherigen Spender der nicht zustande gekommenen Blumberger Bürgerstiftung finden Markus Keller und Stefan Scherer abschließend warme Worte: "Wir danken Ihnen für Ihren Einsatz und den Willen ein Projekt zu unterstützen, dass zum Ziel gehabt hätte, die Zinserträge an sozial schwache Persönlichkeiten auszuschütten. Wir sind uns sicher, dass Ihr soziales Engagement nicht mit der Absage der Bürgerstiftung aufhört."

■Donaueschingen: Am 1. Dezember 2006 haben 101 Privatpersonen, Firmen und Institutionen die Bürgerstiftung Donaueschingen mit einem Grundstock von 150 000 Euro gegründet. Das Vermächtnis der Lehrerin Elisabeth Stierle vervielfachte 2010 das Stiftungsvermögen auf knapp über eine Million Euro. Stiftungsratsvorsitzender ist mit dem früheren Donaueschinger Hauptamtsleiter Ernst Zimmermann. Mit rund 200 000 Euro Fördermitteln hat die Bürgerstiftung Donaueschingen bislang Dutzenden Projekten zur Umsetzung verholfen.

■Bräunlingen: Die Stiftung ist seit 30. Mai 2005 als gemeinnützig anerkannt. 29 Gründungsmitglieder haben das Gründungskapital von rund 72 000 Euro aufgebracht. Mittlerweile beträgt das Stiftungskapital über 220 000 Euro. Vorsitzender des Stiftungsrats ist ein in der Region bekanntes Gesicht: Steffen Würth, Geschäftführer von Straub Verpackungen. Das Augenmerk der Bürgerstiftung Bräunlingen gilt hilfsbedürftigen Bürgern, der Jugendhilfe und der Altenhilfe.

■Hüfingen: Sie wurde auf Initiative des Rathauses und des Gemeinderates in den Jahren 2007 und 2008 geplant und gegründet. Das Gesamtkapital der Bürgerstiftung Hüfingen beträgt 168 000 Euro, knapp 160 000 Euro davon sind Stiftungskapital. Die Hälfte der Zinserträge werden in Jugendarbeit, Bildung, Altenhilfe, Sport/Gesundheit, Umwelt- und Naturschutz sowie Kunst, Kultur und Denkmalpflege gesteckt. Vorsitzender des Stiftungsvorstands ist Thomas Liebert, Chef eines Hüfinger Ingenieurbüros für Versorgungstechnik mit Niederlassungen in Berlin, Neu Delhi und München.