Blumberg Einbrecher trifft nachts auf Putzfrau

Es war bereits der vierte Einbruch in eine Blumberger Gaststätte in zwei Tagen. Vermutlich in der Nacht zum Sonntag hatten Einbrecher in der Sportgaststätte im Stadion eine Fensterscheibe eingeworfen und einen Bediengeldbeutel mit einer geringen Summe Wechselgeld entwendet. An einem Pizza- und Kebab-Imbiss in der Espenstraße hatten die Täter vergeblich versucht, eine Eingangstür aufzuhebeln. Vermutlich über eine nicht verschlossene Türe an der Rückseite eines Hauses in der Hauptstraße nahe der Abzweigung Uchbahnstraße gelangten die Eindringlinge in ein italienisches Restaurant.