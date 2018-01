Blumberg Ein arbeitsreiches Leben

Blumberg-Hondingen. Helene Müller, geborene Degen, feiert heute mit ihrer Familie ihren 90. Geburtstag. In Hüfingen kam sie am 12. Januar 1928 zur Welt. Ihre Eltern waren Karl und Bertha Degen aus Hondingen. Als echtes Hondinger Kind wuchs sie im Ort mit den Schwestern Maria und Frieda auf, besuchte die Schule und war in der elterlichen Landwirtschaft mit eingebunden.