Blumberg Diskussion um neuen Dienstwagen des Bürgermeisters

Susanne Freitag sieht das neue Auto aufgrund des erfolgreichen Verhandlungsgeschicks als gerechtfertigt an. "Wenn die Leasingrate günstiger ist, kann er von mir aus auch einen Porsche fahren. Ich bin selbst auch begeisterte Autofahrerin und würde mich über solch einen Dienstwagen freuen. Und als Oberhaupt der Stadt steht es ihm auch zu."

Super-Job, Super-Auto

Richard Längler sieht das ähnlich. "Ich selbst finde es gut. Mich ärgert eigentlich nur, dass die Bürgermeister wohl bessere Konditionen bekommen als wir." Auch Christian Deschle sieht keinen Grund zur Beanstandung. "Ich habe damit kein Problem. Irgendjemand hat den Wagen ja auch genehmigt." "Warum nicht. Mich stört es überhaupt nicht und ich gönne ihm das auch von Herzen. Ich selber finde es sehr traurig, dass so was überhaupt diskutiert wird. Er hat es doch nicht selbst entschieden. Außerdem macht er seinen Job super gut. Jung und dynamisch. Perfekt. Blumberg hat sich zum Positiven entwickelt. Jedem das, was er verdient," meint Anja Grabs.