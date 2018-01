Blumberg Disco schlägt ein

Blumberg. Die erste Großveranstaltung auf der Eisbahn wird Publikumsmagnet. Fast 600 Besucher waren auf der Eisbahn und an den Partytischen. Die Disco am Samstag auf der Blumberger Eisbahn wurde gleich ein Renner. Auf der Bahn herrschte dichtes Gedränge, am Abend waren die Stehtische außen umlagert. Dies zeigte, wie wichtig die Eisbahn für Blumberg geworden ist. Auf der Eisbahn tummelten sich am Samstagnachmittag vor allem die Kinder und Jugendlichen. Stürzen konnte bei dem Gedränge kaum jemand.