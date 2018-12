Blumberg Der Aufbau beginnt

Blumberg (blu). Für den Internationalen Blumberger Eichbergcup beginnt am heutigen Donnerstag der Endspurt mit dem Aufbau der Bühne für die Turnierleitung. Am Freitagabend bauen ehrenamtliche Helfer des Fördervereins Kickers Schwarz-Gelb die Bande auf, damit am Samstag ab 11 Uhr der Ball rollen kann. Im ersten Spiel trifft der FC Schaffhausen, auf den RB Salzburg. Um 11.12 Uhr treten mit Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt zwei Mannschaften aufeinander, die zum ersten Mal beim Eichbergcup dabei sind.