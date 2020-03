Blumberg Coronavirus: Apothekerin beklagt fehlende Disziplin der Kunden

Für das Team bedeutet die Disziplinlosigkeit eine Gefährdung der Gesundheit. Um die Kunden, ihr Team und sich zu schützen, hat Apothekerin Renate Bausch gemäß dem Pandemieplan den Apothekenbereich in drei Farbbereiche unterteilt: Rot für Patienten mit Fieber, sie bleiben außerhalb der Apotheke und klingeln an der Fieberklingel.

Drei Bereiche

Gelb für Kunden mit Atemwegserkrankungen im rechten Innenbereich hinter einer Plexiglasscheibe geschützt und Grün für Kunden ohne Atemwegserkrankungen. Leider sei es schier unmöglich, die Kunden entsprechend zu dirigieren, was für das Apothekenteam eine Gefahr bedeutet.

Häufiges Problem

Wenn ein Patient sich über die Theke lehne, was vorkomme, müssten sie gleich alles desinfizieren, für sie ein großes Problem: "Wir haben keine Schutzkleidung und können kein Desinfektionsmittel bestellen", schreibt Bausch.

Hilferuf an die Ärzte

In ihrer Not hat Renate Bausch deshalb einen Brief an die Blumberger Arztpraxen verfasst und die Ärzte gebeten, ihre Patienten darauf hinzuweisen, wie sie die Apotheke zu betreten hätten. Patienten mit Atemwegserkrankungen sollten bitte mit einem Angehörigen kommen. Helfen würde dem Apothekenteam ein Freiwilliger, der die Leute draußen abfängt und sie dirigiert, wie sie die Apotheke zu betreten haben.