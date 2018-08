Blumberg Cindy Reichmann übernimmt Leitung der Außenstelle

Arbeit in Teilzeit entspricht ihren Vorstellungen

Cindy Reichmann ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seit 2015 wohnt sie zusammen mit ihrer Familie in Fützen. Die 36-jährige gelernte Hotelfachfrau und Hausfrau kam aus der Mark Brandenburg und siedelte 2005 in die Schweiz über, wo sie im Hotelgewerbe tätig war. Die neue Herausforderung als Leiterin der VHS-Außenstelle in Teilzeit entspricht beruflich und privat ganz ihren Vorstellungen. Sie freut sich, dass sie die Aufgaben für die Volkshochschule für den Bereich der Außenstelle Blumberg wahrnehmen darf.

Cindy Reichmann hat sich inzwischen mit ihrer Familie in Fützen sehr gut eingelebt, nachdem sie bereits seit zwölf Jahren immer einmal wieder in der Region aufgekreuzt war, wollte sie sich in Blumberg beruflich neu orientieren, die Stellenausschreibung der Volkshochschule mit einem Teilzeit-Jobangebot kam ihr da entgegen. Cindy Reichmann fühlt sich in Fützen wohl, hat gute Kontakte zu den Gestaltern der Fützener Fastnacht, nachdem sie sich mit dem Brauchtum vertraut gemacht hat, da Fastnacht für sie ein ziemliches Neuland bedeutet habe. Zudem betätigt sie sich sportlich auf verschiedenen Ebenen.