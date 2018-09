Blumberg Bis zu 1000 Stunden für ein Exemplar nötig

Schwester M. Witgard Erler aus dem Kloster Sießen, die sich seit 1957 mit Paramenten beschäftigt, führte durch die Entwicklung und die Geschichte der Messgewänder. Der Begriff "Parament" leitet sich vom lateinischen parare ab, also "bereit sein" beziehungsweise Vorbereitung zum Gottesdienst.

14 Messgewänder aus den vergangenen Jahrhunderten sind in Hondingen in gutem Zustand erhalten geblieben und so konnte Schwester Witgard anhand vieler Beispiele unterschiedliche Formen, Stoffe, Verarbeitungen und Verzierungen erläutern.

Die Grundfarbe der Messgewänder (rot, weiß, grün, violett) zeigt den Verlauf des Kirchenjahres. Es gibt gestickte und gewobene Stoffen, wobei die gewobenen Stoffe die wertvolleren sind, denn bei den gestickten Stoffen standen früher mit den Nonnen billige Arbeitskräfte zur Verfügung. So kamen bei einem Ornat bis zu 1000 Arbeitsstunden zusammen, ein heute unbezahlbarer Wert.