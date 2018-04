Die Kinder des Sophie-Scholl-Kindergartens in Blumberg hatten gestern einen großen Tag. Mit ihrer Leiterin Ellen Hirling und Erzieherin Ute Girolami-Knöpfle besuchten sie den Polizeiposten. Die stellvertretende Postenleiterin Tanja Wundke, verstand es, die Kinder mit der Arbeit und den Hilfsmitteln der Polizei vertraut zu machen. Großen Spaß hatten alle, als die Polizistin der Kindergartenleiterin Handschellen anlegte. Aber auch die anderen Utensilien, die eine Polizistin am Koppel trägt, weckten das Interesse. Die Kinder wollten einmal eine schusssichere Weste anlegen. Dieser Wunsch wurde erfüllt. Natürlich fragten die Kinder nach dem Gefängnis, also der Arrestzelle des Postens, wollten das Polizeiauto genauer unter die Lupe nehmen und das Blaulicht und Martinshorn erleben. Dabei wurde Tanja Wundke unentwegt mit Fragen gelöchert, die sie gerne beantwortete. Die Kinder haben den Posten im Rahmen des Projekts "Hilfe in der Not" besucht. Demnächst stehen ein Besuch bei der Blumberger Feuerwehr und dem DRK auf der Liste der Ausflüge. Foto: Baltzer