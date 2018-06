Blumberg Bei Meisterschaftsrunden erfolgreich

Vor einem Jahr hat Mike Jegg den Vorsitz für den Bereich Verwaltung und Repräsentation beim Blumberger Tischtennisclub (TTC) übernommen. Am Samstag leitete er erstmals die Hauptversammlung des Clubs.

Blumberg. Vor den Berichten des Leiters Sport Hubert Wittwer, des Jugendleiters Jose Manuel Vazquez Perez und des Kassenverwalters Thomas Laube berichtete Mike Jegg über die Veranstaltungen wie Straßenfest, Street Art Festival und die Einsätze bei Blumberg on Ice.

Das Vereinsjahr sei äußerst arbeitsintensiv gewesen, berichtete Jegg. An fünf Vorstandssitzungen haben die Verantwortlichen die Weichen für für den Club gestellt. Der Vorsitzende fand anerkennende Worte für Vorstandsmitstreiter und die Zuständigen für den sportlichen Bereich. Hubert Wittwer berichtete über die zwei Damenmannschaften mit den zwölf Sportlerinnen. Die erste Mannschaft bleibt in der Landesliga. Die zweite Mannschaft hat in der Kreisklasse A die Meisterschaft gewonnen. Das erste Herrenteam wurde Meister in der Bezirksliga, die zweite Mannschaft belegte in der Kreisklasse eins den dritten Rang und die dritte Mannschaft in der Kreisklasse C den siebten Platz. Das vierte Team erreichte in der Kreisklasse D einen fünften Platz.