Blumberg Unfall mit Enkel: Opa geht es besser

Großvater und Enkel waren am Freitagabend, als das Ganze passierte, mit einem Geländewagen auf einem Ausflug im Raum Nordhalden. Der Fahranfänger habe auf Geheiß des Großvaters einen äußerst rutschigen Wiesenweg zwischen Nordhalden und der Grenze zum Landkreis Konstanz befahren, heißt es im Polizeibericht. Dabei sei der Geländewagen nach Zeugenaussagen circa 200 bis 300 Meter die steil abfallende Wiese hinuntergerutscht, gegen einen Baum geprallt, habe sich an einer steilen Böschung überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Die Unfallstelle war aufgrund des nassen Geländes nur mühsam zu erreichen. Die Polizei und der Notarzt, der die Erstversorgung übernahm, mussten das letzte Stück zu Fuß gehen. Ein Schweizer Rettungshubschrauber habe den 76-Jährigen in das Krankenhaus in Winterthur geflogen.

Der Abtransport des beschädigten Geländewagens erfolgte am Montagvormittag durch ein paar Landwirte.

Unbeantwortet bleibt bisher, weshalb der Großvater den Enkel hieß, einen steilen, rutschigen Wiesenweg zu befahren.