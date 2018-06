Blumberg Ausflüge und Gymnastik halten sie fit

Blumberg. 1938 kam Ursula Hettich in Vöhrenbach zur Welt. Nach dem Schulabschluss im Heimatort absolvierte sie eine Ausbildung zur Bürokauffrau an der Fachschule in Furtwangen. Danach arbeitete sie zehn Jahre in ihrem Beruf bei unterschiedlichen Firmen.

Seit 1973 in Blumberg

1966 heiratete sie den Steinmetz Bruno Hettich, der aus erster Ehe zwei Kinder hatte, dazu kamen dann noch drei gemeinsame Kinder. 1973 erfolgte der Umzug nach Blumberg in die Buchbergstraße und der Schritt ihres Ehemanns in die Selbstständigkeit als Steinmetz. Hier unterstützte Ursula Hettich ihren Mann, erledigte die anfallenden Büroarbeiten und managte erfolgreich Haushalt und Familie. Lange gemeinsame arbeitsreiche Jahre folgten, und immer stand sie Bruno Hettich zur Seite.