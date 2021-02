Blumberg. Bislang noch unbekannte Täter haben in Blumberg im Zeitraum von Freitag, 12 Uhr, bis Montag, 3 Uhr, in der Tevesstraße an mehreren Lastwagen Sachbeschädigungen begangen, teilt die Polizei mit. Laut Polizei zerstachen die Täter an sechs Sattelzugmaschinen mehrere Reifen und verursachten Sachschaden in Höhe von mehreren 1000 Euro. Die Laster standen auf einem Parkplatz, der zu einem Textilwarenmarkt gehört. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Blumberg, Telefon 0771/83 78 30, zu melden.