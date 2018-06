Blumberg Am Wahrzeichen der Narrengesellschaft

Am Samstag, 9. Juni, laden sieben Blumberger Narrenzünfte, die sich am Brunnen mit ihren Masken verewigt haben, zum ersten Gänselieselfest ein, teilt die Narrengesellschaft Blumberg mit. In der Zeit von 11 bis 23 Uhr verwöhnen die Narren mit gegrillten Schweinshaxen, Weißwürsten mit Brezeln, Grillwürsten und einem reichhaltigen Kuchenbuffet die Gäste.

Auf möglichst viele Besucher beim ersten Gänselieselfest freuen sich die Buchbergtrolle, die Burghexen, die Doggererzteufel, die Eichberggeister, die Narrengesellschaft Blumberg, die Riedwächter und die Blumberger Stadthexen.

Die Geschichte des Blumberger Gänselieselbrunnens reicht weit zurück. Nach Angaben des Präsidenten Dieter Selig von der Narrengesellschaft Blumberg errichteten Blumberger Bürger im Jahr 1939 einen Brunnen zu Ehren eines Gänseliesels. Das ländliche Blumberg hatte damals etliche Bauernhöfe, deren Gänse durch die heutige Vogtgasse zu den Feldern am Eichbergsüdhang hinaufgetrieben wurden, wo sie saftiges Futter fanden. Der Sage nach soll die Gänse ein Mädchen geführt haben.