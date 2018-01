Die Ministranten der Seelsorgeeinheit Blumberg machen die Eisbahn "unsicher". Die Kirchendiener aus Ried­­ö­schingen haben den Erlös, den sie beim Einsammeln der ausgedienten Weihnachtsbäume erhalten haben, verwendet, um die gesamte Eisbahnfläche von 12.30 bis 14.30 Uhr zu mieten und ihre Ministranten-Kollegen der anderen Pfarreien zu diesem gemeinsamen Wintervergnügen einzuladen. So schlittert eine große Schar von etwa 60 Ministranten zwei Stunden lang übers Eis und hat dabei sichtlich jede Menge Spaß. Die von einigen Eltern und Betreuern mitgebrachte Stärkung mit Punsch und Süßigkeiten ist anschließend bei den Schlittschuhläufern sehr willkommen. Die Besuch auf der Eisbahn wird somit sicher noch lange als ein besonderes Erlebnis in Erinnerung bleiben. Am Samstag, 27. Januar, ist dort von 15 bis 20 Uhr Eisdisco angesagt. Foto: Hahn