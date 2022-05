11 Bürgermeister Blaz Racic aus Jesenice, Nagolds OB Jürgen Großmann und der slowenische Botschafter Franc But (von links) legten bei der Pflanzaktion Hand an. Foto: Priesterbach

Nach zweijähriger Corona-Abstinenz lockte die Nagolder Gartenmesse mit Keramika und Europamarkt am Wochenende wieder richtig viele Besucher in die Innenstadt. Rund 100 Aussteller sorgten mit einem Mix aus Blütenzauber, Gartenideen und Kunsthandwerk dafür, dass die Gartenmesse einiges zu bieten hatte.















Link kopiert

Nagold - "Die Gartenmesse hat weiteres Ausbaupotenzial", stellte Oberbürgermeister Jürgen Großmann fest, als er am Samstagmorgen gemeinsam mit den Bauhofmitarbeitern Blumenkästen bepflanzte – erstmals auf dem neuen OHG-Platz, der im Rahmen der Gartenmesse offiziell eingeweiht wurde. Denn das Thema Garten sei hochaktuell, und die Menschen hätten daran ein großes Interesse. Und deshalb soll bei künftigen Gartenmessen natürlich auch der OHG-Platz mit bespielt werden. "Tradition heißt auch Veränderung", machte der OB mit Blick auf den Umzug der Pflanzaktion aus der Turmstraße auf den OHG-Platz deutlich.

Beliebte Pflanzaktion

Die Pflanzaktion ist quasi noch als beliebtes Relikt aus der Zeit der einstigen Fensterblümlesmärkte in den 80er-Jahren erhalten geblieben: So boten die Mitarbeiter der Nagolder Stadtgärtnerei bei der Gartenmesse erneut einen kostenlosen Pflanzservice. Wer seine Blumenkästen mitbrachte, konnte die gekauften Pflanzen gleich vor Ort durch die städtischen Fachleute einpflanzen lassen.

Abgerundet wurde dieser Service durch das Gartenteam der Nagolder GWW, von dem die schweren Blumenkästen mit dem "GWW-Balkonkasten-Taxi" bis zum Auto gebracht wurden. Wie Armin Fessele von der Stadtgärtnerei berichtete, standen etwa fünf Kubikmeter beste Blumenerde zur Verfügung. "Das ist richtige Gärtnererde mit Dünger, die auch beim Blumenswing zum Einsatz kommt", so Fessele.

Prominente Unterstützung hatte der OB in diesem Jahr beim Bepflanzen der Blumenkübel: Denn nicht nur Bürgermeister Blaz Racic aus der slowenischen Partnerstadt Jesenice legte Hand an, sondern ebenso der slowenische Botschafter Franc But, der aus Berlin nach Nagold gekommen war – was Jürgen Großmann als besonderes Zeichen des guten Miteinanders wertete.

Enge Zusammenarbeit

Der Botschafter war nicht nur fasziniert von der Blumenpracht in der Stadt, er freute sich ebenso darüber, dass es bereits seit 27 Jahren eine enge Zusammenarbeit zwischen Nagold und Jesenice gibt. Besonders stolz, so Franc But, sei man aber auf den Jesenice-Platz in der Nagolder Innenstadt. Gleichzeitig unterstrich der Botschafter, wie wichtig die Kooperation unter engen Verbündeten und Partnern gerade in Krisenzeiten sei – und dazu gebe es in Europa künftig keine Alternative.

Bei bestem Frühsommerwetter und strahlendem Sonnenschein boten sich den zahlreichen Besuchern nicht nur florale Eindrücke mit kreativen Blumenpunkten in der Innenstadt. Auch das Rahmenprogramm mit etlichen Aktionen konnte sich sehen lassen.

Vor allem die jungen Besucher kamen auf ihre Kosten: Bei der Kinderpflanzaktion konnten die Kinder am Stand der Stadtgärtner Löwenmäulchen in selbst gestalteten Tontöpfchen einpflanzen konnten – eine Aktion, die super zum Muttertag passte. Beim Jugendhaus stand zudem Kinderschminken auf dem Programm, während der nachwuchs auf dem OHG-Platz beim Kinderbasteln ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten. Ein Klassiker bei der Gartenmesse bildet daneben das Basteln von Weidenwichteln oder Schiffen bei der Nagolder Weidenwerkstatt.

Schon früh positive Bilanz

Ausfallen mussten dagegen die beliebten Gartentipps und Ratschläge von Volker Kugel. Der Leiter des blühenden Barocks in Ludwigsburg sagte wegen Krankheit kurzfristig ab. Im neuen Foyer der Stadthalle erwartete die Besucher dafür eine sehenswerte Bilderschau "Zehn Jahre Landesgartenschau".

Eine positive erste Bilanz zogen am Samstag Kirsten Seeger und Tina Resch vom städtischen Organisationsteam. "Das ist der Wahnsinn und wir sind total zufrieden mit den Besucherzahlen", freute sich Kirsten Seeger über den gestrigen Besucherandrang.

Doch auch von den rund 100 Ausstellern hatte es viele positive Rückmeldungen gegeben, wobei auch die Kombination von Europamarkt und Gartenmesse gut angenommen wurde.