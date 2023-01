5 Die Zuschauer waren in den vergangenen Jahren begeistert von den fantasievollen Gefährten beim "Blue-Tupper-Race" in Bitz. Foto: Foto-Studio Lengerer

Ein laut Veranstalter einzigartiges "Snow-Race" in original gestalteten blauen Mülltonnen geht in Bitz über die Bühne. Am Start am Samstag, 4. Februar, sind 16 Teams.















Link kopiert

Bitz - Entstanden ist die Idee zu Deutschlands ungewöhnlichstem Rennen vor rund 16 Jahren. Mit Skateboards und blauen Tonnen fuhren im Sommer damals einige Jugendliche in Bitz die Straßen hinunter und hatten einen riesen Spaß. Da der Inline Hockey Club (IHC) Bitz gerade zu dieser Zeit an der Idee zu einer ausgefallenen Veranstaltung feilte, kam das wie gerufen. In Kürze wurde ein Konzept erstellt und eine geeignete Lokalität gesucht. Beim damaligen Verein Lift und Loipe Bitz, dem für den Betrieb des Skiliftes zuständigen Verein, traf man sofort auf offene Türen. 2006 ging dann am Bitzer Skilift das erste "Blue-Tupper-Race" über die Bühne. Das Rennen war auf Anhieb ein voller Erfolg. Damals maßen sich zwölf Teams auf der Strecke – die Zuschauer waren von den ausgefallenen Tonnen und den Piloten restlos begeistert.

Fester Bestandteil der Bitzer Veranstaltungen

Von da an sollte das Blue-Tupper-Race eigentlich zu einem festen Bestandteil der Bitzer Veranstaltungen gehören. Wäre da nicht der einzige Unsicherheitsfaktor – die dringend benötigte Schneelage. So hatten die Veranstalter bereits mehrfach das Pech, die Veranstaltung absagen oder verschieben zu müssen. Nach 2012 und 2013 fand das Rennen 2019 erstmals nach sechs Jahren wieder statt – und wurde mit mehr als 2000 Besuchern zur größten "Wintersportveranstaltung" im Zollernalbkreis.

Inzwischen haben auch viele Firmen aus der näheren Umgebung das "Blue-Tupper-Race" zu einem Projekt der Auszubildenden gemacht und basteln über die Wintermonate in streng geheimen Missionen ihren "Traum-Tupper".

Die Veranstaltung startet um 13.30 Uhr mit der Prämierung der Fahrzeuge. Ab 15 Uhr läuft der erste Durchgang. Um 18 Uhr startet der zweite Durchgang. Ab 20.30 Uhr ist die Siegerehrung angesetzt, und um 21 Uhr beginnt die "Race-Party".

Firma verfrachtet Schnee auf das Veranstaltungsgelände

Der Skilift Auchte in Bitz ist das Veranstaltungsgelände. Die Rennstrecke hat eine Länge von rund 300 Metern. Um das Rennen im Jahr 2019 zu sichern, verfrachtete damals die Firma Recycling Korn knapp 200 Tonnen Schnee an den Hang. verfrachtet. Für die vierte offizielle "Blue-Tupper-WM" geht am Freitag, 27. Januar, eine "Warm-up-Party als Side-Event" mit Startnummernverlosung und Teamvorstellung über die Bühne.

Die Gesamtwertung setzt sich zusammen aus: 33 Prozent Zeitfaktor, 33 Prozent Gestaltung der Tonne und 33 Prozent Originalität der Piloten. Daraus wird der neue Blue-Tupper-Weltmeister 2023 ermittelt. Ein ungewöhnliches Rennen veranstalten die beiden Bitzer Vereine IHC Bitz und Lift und Loipe Bitz im Februar. Wie der Name "Blue-Tupper-Race" vermittelt, wird das Rennen am Skilift Auchte auf original blauer Papiertonne ausgefahren. Den Umbau führen die Piloten so aus, dass die Tonne auf Schnee fahrbereit ist. Ob Ski- oder Schlittenunterbau, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Zum Einsatz kommen beim Rennen vor allem ausrangierte Tonnen, bei denen auch Radikaleingriffe möglich sind.

Papiertonne ist das Renngefährt

Ob allein, zu Zweit oder im Vierer-Bob – alle Variationen sind möglich. Beim vergangenen "Blue-Tupper" wurden Motoren verbaut, die es den Fahrern ermöglichten, den Hang eigenständig heraufzufahren. Mittlerweile grassiert das Tonnenfieber wieder in Bitz und Umgebung. Bereits vor dem offiziellen Anmeldestart liegen dem Veranstalter viele Anfragen vor. Zur Verfügung stehen 20 Startplätze. Die Vergabe dieser Startplätze erfolgt nach dem Eingangsdatum der Anmeldung. Mehr als 2500 Zuschauer sorgten beim Blue-Tupper 2019 für einen neuen Zuschauerrekord, für ein riesen Spektakel und machten das Blue-Tupper zur größten "Wintersportveranstaltung" im Zollernalbkreis.

Es besteht Helmpflicht

Damit die Sicherheit der Fahrer gewährleistet ist, besteht beim Rennen Helmpflicht. Auch Handschuhe und Rückenprotektor empfiehlt der Veranstalter.

Die Veranstaltung umrahmt eine große Raceparty, die um 20 Uhr beginnt. In den Bars im "Race-Gelände" sind heiße Getränke und kleine Speisen erhältlich. Für die richtige Stimmung vor Ort sorgt ein DJ.

Schneelage ist Unsicherheitsfaktor

Einziger Unsicherheitsfaktor bleibt die Schneelage. Sollte diese am geplanten Termin im Februar nicht ausreichen, wird das Rennen auf den 25. Februar verschoben.