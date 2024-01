Blockaden und Kundgebungen: Bauern-Proteste gehen weiter - aktuelle Enwicklungen im Liveblog

2 Die Bauern protestieren auch am Freitag - wie hier im Raum Rottweil. Foto: Otto

Die Bauern-Proteste gehen weiter - auch an Tag 5. In unserem Newsblog informieren wir über die aktuellen Ereignisse in den Landkreisen Schwarzwald-Baar, Rottweil, Zollernalb, Freudenstadt, Calw sowie in der Ortenau.









Die Bauernproteste in Baden-Württemberg sind seit Montag landesweit und auch in der Region deutlich sichtbar gewesen. Überall in der Region zeigten Landwirte ihre Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation und blockierten mit Traktoren die Straßen. Auch am Freitag geht es weiter: In mehreren Landkreisen sind Protestfahrten und Kundgebung geplant.