Blaulicht vom 23. Dezember Unbekannter wirft sich auf Motorhaube

Gegen 19.30 Uhr parkte eine 23-Jährige ihren VW Touran in der Schwenninger Straße, als plötzlich ein jüngerer Mann über die Motorhaube sprang an anfing, sie zu beleidigen. Dadurch eingeschüchtert, startete die 23-Jährige ihr Auto und fuhr los. Der Unbekannte warf sich auf die Motorhaube und hielt sich fest - obwohl die Frau hupte und langsam weiterfuhr. Erst an der Einmündung zur Tuttlinger Straße sprang der Mann ab.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen jüngeren Mann handeln. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, dunkle Jacke, dunkle Mütze und Jogginghose. Hinweise an das Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741/477-0.