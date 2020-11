Black Friday in Freudenstadt Geschäfte locken mit Rabatten und Angeboten

Der Aktionstag soll zur stimmungsvollen Veranstaltung werden, frische Luft tanken inklusive. Eine Aktion, die auch in den kommenden Jahren durchaus weiterverfolgt werden kann, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins Freudenstadt-Marketing. Mehr als 50 Fachgeschäfte seien an der Aktion beteiligt. Das Angebotsspektrum reiche von Mode, Schuhe, modische Accessoires, Brillen, Bücher, Spielwaren, Sportartikel, Brautmode, Wein, Genuss- und Geschenkartikel, Elektrogeräte bis Unterhaltungselektronik. Dazu kommen die kreativen Angebote der Popup- Stores, die das Einkaufen in Freudenstadt vor allem auch in der Adventszeit vielseitig gestalten. Außer in Tiefgaragen sei am Aktionstag "Black Forest Friday" am Freitag, 27. November, das Parken für Kunden in der Innenstadt und am Kaufhaus Peters kostenlos.