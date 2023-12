Black Forest Panthers: Trainerwechsel: Georgi Davidov kommt für Marti Zamora

Aufgrund der sportlich enttäuschenden Situation hat der Basketball-ProB-Ligist Black Forest Panthers einen Wechsel auf dem Posten des Cheftrainers vorgenommen. Die Gesellschafter und Geschäftsführer um Diego Santos haben sich dazu entschieden, sich vom bisherigen Headcoach Marti Zamora zu trennen. Seine Nachfolge tritt Georgi Davidov an.

Die Begründung von Diego Santos

„Wir bedanken uns von Herzen bei Marti Zamora“, äußert sich Diego Santos zu der Entscheidung in einer Pressemitteilung. „Er ist zweifellos ein Top-Trainer und hat mit seinem Einsatz und seiner Hingabe maßgeblich Anteil daran, dass wir das Projekt Black Forest Panthers neu starten konnten. In Anbetracht der aktuell kritischen Situation muss allerdings eine Veränderung her. Wir wünschen Marti alles Gute für die Zukunft sowie maximale Erfolge.“

Diego Santos erklärt weiter: „Wir haben in den vergangenen Wochen schon nach einem potentiellen Nachfolger gesucht, auch wenn wir gehofft haben, ihn nicht zu brauchen. Trotzdem sind wir mit Georgi Davidov fündig geworden. Aufgrund der Nachlizensierung der Liga muss diese ihn zunächst noch freigeben.“

Der Werdegang von Georgi Davidov

Georgi Davidov bringt eine Fülle an Erfahrungen mit, sowohl als professioneller Basketballspieler als auch als erfahrener Trainer im Profi- wie auch Jugendbereich. Der 47-Jährige hat in verschiedenen europäischen Ländern auf Top-Niveau gespielt und war als Aktiver auch Teil der bulgarischen Nationalmannschaft. Darüber hinaus hat er als Assistant-Coach für die bulgarische U18-Nationalmannschaft agiert und bei einer der Top-Mannschaften in Bulgarien – CSKA – als Assistant Coach und Strength- sowie Conditioning-Coach gearbeitet.

„Seine Leidenschaft für den Basketball und seine nachgewiesene Fähigkeit, Teams zu motivieren und zu formen, haben uns davon überzeugt, dass er die richtige Person ist, um unser Team zu führen“, betont Panthers-Geschäftsführer Santos.

Wie es bei den Panthers weitergeht.

Georgi Davidov ist bereits in der Doppelstadt angekommen und hat die Arbeit mit der Mannschaft aufgenommen. Sein Debüt als Panthers-Trainer wird er beim nächsten Heimspiel der Schwenninger Basketballer am 6. Januar feiern, sofern die Liga bis dahin ihre Freigabe erteilt hat. Dann gastiert der FC Bayern Basketball II in der Deutenberghalle.