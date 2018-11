Bitz "Wir sind gut weggekommen"

Mit 4,14 Millionen Euro ist sie um 457 000 Euro höher ausgefallen als der ursprüngliche Kostenvoranschlag von 3,68 Millionen Euro und um 200 000 Euro höher als die Gesamtsumme der in vier Haushaltsjahren eingestellten Mittel. Sprenger verwies jedoch darauf, dass diese Mehrkosten nicht durch Fehlkalkulationen oder unverhoffte Kostensteigerungen entstanden seien, sondern durch durch Ausweitungen des Bauprogramms, die der Gemeinderat selbst abgesegnet habe. "Wir sind sogar noch gut weggekommen", erklärte Sprenger: "Die Handwerkerkosten sind in jüngster Zeit explodiert – das hätte auch anders ausgehen können."

Der Löwenanteil der Mehrkosten entfiel laut Sprenger auf die Küche: Anfangs waren die Planer von einer reinen "Cook-&-Chill"-Küche ausgegangen; inzwischen wird richtig gekocht – künftig dreimal die Woche. Das bedeutet natürlich höhere Ausgaben für Planung, Ausstattung und nicht zuletzt die Lüftungstechnik: 152 000 Euro Mehrkosten standen am Ende zu Buche.

Weitere 132 000 Euro fielen für aufwändigere Spielgeräte im Kita-Außenbereich und für den Schulhof an – der war in der ursprünglichen Planung gar nicht berücksichtigt. Ferner wurde der Standard in den Klassenzimmern erhöht: Ursprünglich war lediglich eine "Pinselsanierung" vorgesehen; im Interesse einer besseren Akustik entschied sich der Gemeinderat dann aber doch für neue Decken und ließ gleich noch LED-Leuchten einbauen. Die Mehrkosten betrugen 50 000 Euro.