Bitz Nur Gewinner in der Hochalbgemeinde

Bitz. Fast wie Weihnachten: Die Klänge des Posaunenchors Bitz begleiteten Bürgermeister Hubert Schiele am Samstag, als er den Nikolausmarkt eröffnete. Der Schülerchor sang Lieder aus aller Welt, und mit dem Lied "Lasst uns froh und munter sein" riefen die Sänger den Nikolaus herbei, der den Kindern eine Freude bereitete.

Kleine Sterne und Bretle – mit Liebe gemacht

Am Stand des Kinder- und Jugendtreffs Bitz verkauften die Kinder kleine Sterne, Engel und Kerzenhalter – alles aus Holz – und mit Liebe gemachte "Bretle", Donuts und Punsch. Beim Musikverein stärkten sich die Besucher mit Kartoffelsuppe und weißem Glühwein, führten Gespräche und genossen das weihnachtliche Flair. An einer Tombola hatten die Besucher die Möglichkeit, Preise zu gewinnen. Für den Preis von einem Euro bekam jeder einen Gewinn, denn Nieten wollten die Organisatoren keine verkaufen. So wechselten schnell Einmachgläser, Weinflaschen, ein Stoffpferd, eine Basecap und viele andere Preise den Besitzer.