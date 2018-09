Bitz Nach dem Gebäude folgt das Umfeld

Bitz. Auch wenn die Zollern­straße vor der Schule in Bitz auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aussieht: Ein zweiter Blick offenbart deutlich, dass dort etwas geschehen muss, wie Peter Czerwenka vom gleichnamigen Ingenieurbüro für Vermessung und Bauwesen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erläuterte. Die Randsteine sind abgesenkt, die Autoabstellplätze sind eigentlich nur provisorisch angelegt, die Albstadtwerke müssen aufgrund verschobener Spitzmuffenrohre die Wasserleitung erneuern, Schächte sind in schlechtem Zustand und der Straßenuntergrund entspricht nicht den Vorschriften.

Anstatt Ausbesserungsarbeiten, die nur Stückwerk sein würden, sollte die Straße unter Einbeziehung eines Teils der Buchenbühlstraße vollständig neu gestaltet werden. Ob dort wirklich ein Kreisverkehr Sinn macht, wie Frank Hohnwald anregte, muss noch geprüft werden.

Die weitere Begehung führte zur breiten Treppe hoch zur Schule, die anders – und wenn es nach Frank Blickle geht: auch pfiffiger – gestaltet werden sollte. Vor allem sollte eine Lösung für Rollstuhlfahrer gefunden werden, ein direkter Weg nach oben ist zu steil. Einer Erneuerung bedarf auch der Belag des Hartplatzes, denn gerade dieses Spielfeld wird intensiv genutzt und benötigt, wie die kommissarische Schulleiterin der Lichtensteinschule, Kerstin Ummenhofer, bestätigte. Eine intensive Nutzung durch Schule und Vereine erfährt das Lehrschwimmbecken – eine Sanierung scheint dort unumgänglich. Als kleinere Maßnahme steht noch die Erneuerung des Gehweges vor der Festhalle an.