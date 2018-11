Bitz Nach 45 Jahren endet eine Ära in Bitz

Begonnen hatte alles in Triblings am Alpsee vor fast 50 Jahren. Gerhard Herre aus Bitz, damals Landesjugendskiwart des Schwäbischer Turnerbunds (STB), bot dort Skifreizeiten für Kinder und Jugendliche aus ganz Württemberg an. Dabei fiel den Skilehrern und Betreuern auf, dass viele Kinder ohne ordentliche Ausrüstung angereist waren – oft ohne richtige Skihandschuhe, Mützen, Ski oder Skischuhe. Im Jahr darauf fragten alle Skilehrer im Bekanntenkreis nach, was sie an Kinderskiausrüstungen entbehren konnten, und luden die Autos damit voll, um wenigstens einigen Kindern und Jugendlichen die passende Ausrüstung zur Verfügung stellen zu können.

Bei einem Umtrunk der Skilehrer wurde daraus die Idee geboren, eine Art Gebrauchtwarenbörse in Bitz aufzuziehen, um Kindern und Jugendlichen kostengünstig den Einstieg in den Skisport zu ermöglichen. So startete vor 45 Jahren die Skischule des TV Bitz mit der ersten Skibörse, die von Beginn an ein Erfolg war. Es zeigte sich, dass die Macher um Gerhard Herre den richtigen Riecher und mit diesem neuen Format eines "Flohmarkts" für Wintersportartikel eine Marktlücke entdeckt hatten. Neu dabei war auch, dass die Interessenten von den Skilehrern wie in einem guten Sportgeschäft fachkundig beraten wurden, so dass am Ende den Kindern und Jugendlichen das Skifahren auch wirklich Spaß machen konnte.

So dauerte es auch nicht lange, bis andere Vereine in Tailfingen und Weilstetten die Idee aufgriffen und selbst Skibörsen anboten, und so verbreitete sich die Idee weit über die Grenzen der Alb hinaus. In den vergangenen Jahren zeigte sich aber, dass das Interesse an gebrauchten Wintersportartikeln nachgelassen hat – sicherlich wegen der kargen Winter, aber auch, weil immer weniger Menschen Ski fahren und es zu einem teuren Vergnügen geworden ist. So entschlossen sich die Verantwortlichen der Skischule in der Abteilung Lift und Loipe um Stefan Kern, nach der jüngsten Skibörse Schluss zu machen und eine lange Tradition zu beenden: sicher nicht ohne Wehmut, war man doch Vorreiter und Ideengeber, aber der Aufwand und der Ertrag sollten eben auch stimmen.