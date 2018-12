Bitz Licht der Hoffnung für die allzu dunkle Welt

Bitz. Proppevoll war die Nikolauskirche in Bitz am Abend des vierten Adventsssonntags, als die Sängerinnen des Gospelchors "Sound of Joy" mit Kerzen in den spärlich beleuchteten Altarraum zogen und "Night of Silent" – Nacht der Stille – sangen, während die männlichen Kollegen die Melodie von "Silent Night" – "Stille Nacht" – summten. Angeführt wurden sie von Chorleiterin Stephanie Simon.

Die Akteure brachten sprichwörtlich das Licht der Hoffnung in die dunkle Welt, wie die beiden Moderatorinnen Tabea Schiele und Jana Schulze-Temming kommentierten. Die jungen Frauen führten gekonnt durch das abwechslungsreiche Konzertprogramm, das neben Weihnachtsliedern und Gospels auch Popsongs zu bieten hatte.

War der Einstieg sehr andächtig, so zeigte der Chor doch sehr schnell, wie stimmgewaltig er die Vorfreude auf Weihnachten schmettern kann. "Joy To The World" begann mit einem Trommelwirbel und riss das Publikum mit. Für die musikalische Untermalung des wunderbaren Gesangs sorgten Bernd Koch am Klavier, Florian Schöne am Schlagzeug und Klaus Gebhardt sowie Mathias Beck mit Gitarre und Bass.