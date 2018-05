Bitz. Im Polizeigewahrsam ist der Abend für eine 51 Jahre alte Frau aus Pfeffingen geendet. Die Frau hatte am Samstag laut Polizei mit ihrem 48-jährigen Lebensgefährten eine Gaststätte in Bitz besucht. Vor dem Lokal kam es gegen Mitternacht zum Streit zwischen dem alkoholisierten Paar. Die 51 Jahre alte Frau ging davon und stürzte. Zeitgleich stieß ihr Lebensgefährte mit seinem Wagen gegen ein anderes Fahrzeug. Der Unfall wurde durch die Polizei aufgenommen. Da die 51-Jährige nach Hause laufen wollte, was aber undenkbar war, sollte eine zweite Streife sie nach Hause bringen. Damit zeigte sich die Frau nicht einverstanden. Sie beleidigte die Polizeibeamten und ging auf sie los. Letztendlich wurde die 51-Jährige in eine Gewahrsamszelle verbracht. Nun folgen Anzeigen.