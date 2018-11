Bitz Die Inseln des Lichts

"Inseln der Götter" nannten sie die Wikinger, und National Geographic kürte die Inselgruppe vor der Küste Nordnorwegens zu einem der drei schönsten Insel-Reisezielen der Welt.

Seit mehreren Jahren bereist Tobias Kostial die Lofoten und hat diese zu seiner zweiten Heimat erkoren. Mit seiner Live-Reportage entführt er den Zuschauer auf eine fotografische Reise in diese faszinierende Welt am Rande Europas. Die berauschenden Bilder zeigen die Vielfalt der Inseln, lassen einen teilhaben am rauen Klima im Wechsel der Jahreszeiten und entführen den Zuschauer in die täglichen Symphonien des Lichts und in das Zusammenspiel von Meer und Fels.

Sie berichten von den Menschen, die sich seit jeher mit den Naturgewalten arrangieren und ihrem Weg in die Zukunft, der eine Akrobatik zwischen verträglichem Tourismus, umweltverträglichem und artgerechtem Fischfang, dem Schutz der Fauna und Flora sowie dem Begehren der Ölindustrie darstellt. Der Eintritt ist frei. Gäste sind willkommen.