Bitz Bitz plant keine neuen Schulden

Bitz. "Die Gemeinde Bitz steht nach wie vor sehr gut da", fasste Bürgermeister Hubert Schiele die finanzielle Situation in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstagabend zusammen. Deshalb sind für das kommende Jahr eine Reihe von Investitionen vorgesehen – ohne jedoch neue Kredite aufzunehmen.

So sind für die dringend benötigte Breitbandverkabelung des gesamten Gewerbegebiets Trieb/Mollensack 100 000 Euro eingeplant, gleichzeitig soll es dafür einen Zuschuss von 75 000 Euro geben. Ebenfalls Breitband soll im Rahmen des Ausbaus der Hülbenstraße und der Erneuerung der Gartenstraße verlegt werden. Hinzu kommen hier noch Kosten für Straßenbau und -beleuchtung sowie für Kanäle, so dass sich die Aufwendungen für die beiden Straßen zusammen auf mehr als eine Million Euro belaufen.

Das beste Breitband in einer Gemeinde nützt aber nichts ohne einen überregionalen Anschluss. Deshalb möchte der Bitzer Gemeinderat eine zentrale Datenleitung, ein so genanntes Backbone für 275 000 Euro bauen lassen. Hierfür wird mit Zuschüssen in Höhe von 80 000 Euro gerechnet.