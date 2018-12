Bisingen Weihnachtsmarkt: Besucher trotzen dem Regen

Wenn auch das Konzept seit über 30 Jahren stimmt und jedes Jahr Tausende Bürger nach Bisingen kommen, an der Wetterschraube kann keiner drehen. Nichts war es mit romantischer Weihnachtsatmosphäre. Viele Gäste flüchteten in die Hohenzollernhalle, wo der Förderverein vom Haus im Park im Marktcafé zum Verweilen einlud oder in den Nikolaussaal, wo ebenfalls bewirtet wurde.

Im Foyer bot die Bücherei den Bücherflohmarkt an, der gut angenommen wurde. Wärmender Glühwein, leckere Schupfnudeln, Waffeln, Fleischkäswecken und eine große Anzahl an weiteren köstlichen Gaumenfreuden sorgten für zufriedene Besucher. Das Kinderkarussell lud ein, um eine Runde zu drehen, der Nikolaus verteilte Geschenke, und es gab eine große Auswahl an Weihnachtsschmuck und –geschenken.

Hier und da ein Schwätzchen, bestimmt auch Fachsimpeleien, aber auch alleine die große Zahl an Anregungen zum bevorstehenden Weihnachtsfest für den Gabentisch und Dekorationen waren angesagt. Das verkleidete Nikolausensemble vom Musikverein Bisingen mit ihrem Vereinschef Wolfram Dehner sorgte zu ihrem 20-jährigen Bestehen für die musikalische Unterhaltung und sammelte Spenden für das Vereinswohl.