3 Pater Erwin Wieczorek zelebriert die Messe an Fronleichnam in der Bisinger Nikolauskirche.Fotos: Wahl Foto: Schwarzwälder Bote

Religion: Bisinger Katholiken begehen Fronleichnam / Wunderschöne Blumenteppiche ausgelegt

Unter dem Motto "Fronleichnam einmal anders" haben die Gläubigen in Bisingen am Donnerstag das katholische Hochfest des Leibes und Blutes Christi in der geschmückten Bisinger Nikolauskirche begangen. Die ansonsten übliche Fronleichnams-Prozession konnte wegen Corona nicht stattfinden.

Bisingen. Dennoch erlebten die Besucher eine sehr feierliche und ansprechende Feier in dem katholischen Gotteshaus. Im Vorfeld waren Anja Eichinger, Sabine Fischer und Anja Hertkorn mit Unterstützung einiger Ministranten und Mesnerin Barbara damit beschäftigt gewesen, wunderschöne Blumenteppiche zu erstellen, die sowohl auf dem Kirchvorplatz als auch auf der Altarinsel ausgelegt wurden. Ein besonderer Hingucker waren zudem die in rund einem Dutzend übergroßen Pizzakartons gebastelten filigranen Blumenteppiche mit christlichen Motiven, gefertigt mit viel Fantasie und Kreativität durch verschiebende der Kirche zugetane Personen. Diese wurden zur weiteren Bereicherung dieses Tages im Mittelgang ausgelegt.

Einem Vorsänger-Quartett des Bisinger Kirchenchores oblag mit entsprechendem Liedgut unter Leitung von Oliver Simmendinger und Organist Walter Kästle die musikalische Mitgestaltung. So kamen mehrere vierstimmige Chöre zum niveauvollen Vortrag, etwa "Bist zu uns wie ein Vater", "Wenn wir das Leben teilen", "Gott gab uns Atem" und "Aller Augen warten".

Als Zelebrant wirkte Erwin Wieczorek, unterstützt durch Lektorin Doris Krainz. Sie erklärte zu Beginn mit eigenen Worten die Bedeutung des Feiertags, verlas die Lesung und hielt Fürbitten. Pater Wieczorek ging im Predigttext auf das Hochfest ein, erzählte die Geschichte über Freiheit und Sünde. Am Altar wurde noch eine Station gehalten, das Allerheiligste ausgesetzt und der Segen Gottes gespendet.

Noch bevor das Sängerquartett des Kirchenchors "Gegrüßet seist du Königin" und abschließend "Großer Gott wir loben dich" kunstvoll vortrugen, bedankte sich der Pfarrherr bei allen Mitwirkenden für deren Engagement und den Besuchern für die herrliche Feier.